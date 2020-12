Pardini deve mudar secretariado na próxima semana; Lelo Pagani vai ocupar vaga na Câmara

Mudanças já estão em curso e será mantido um número reduzido de secretarias

Do site Botucatu Online

O prefeito Mário Pardini não vai esperar a posse para começar a formar e alterar sua equipe de governo no segundo mandato. As mudanças já estão em curso e segundo o chefe do executivo, será mantido um número reduzido de secretarias e até mesmo a redução de uma ou duas, que poderão ter suas atividades concentradas em outras pastas. Objetivo é agilizar a administração e reduzir gastos com salários.

De início já foi anunciada a saída de José Carlos Broto, da Secretaria de Habitação, que está à frente da pasta há cerca de 8 anos. Broto foi um dos poucos secretários da gestão de João Cury Neto que permaneceu no governo até o final, graças as boas relações e o conhecimento da burocracia governamental. José Carlos Broto, ex-gerente da CEF, é o responsável direto pela construção de mais de 10 mil casas e apartamentos nos últimos anos na Cidade.

“Vamos ter mudanças e já posso anunciar devido ao pedido formulado, a saída do Broto, que está há mais de 8 anos na secretaria de Habitação. Ele pediu para sair considerando o tempo que atuou e contribuiu para o programa habitacional de Botucatu, a quem somos gratos pela dedicação. Ele tem filhos no exterior e quer descansar. Ele praticamente saiu da Caixa e passou a atuar na Prefeitura. Não tenho ainda um nome para anunciar”, afirmou o prefeito Mário Pardini.

De acordo com o prefeito, a mudança completa do secretariado vai ser anunciada até a próxima semana. Pardini informou que não conversou com todos os atuais secretários e por isso não iria anunciar nenhum outro nome. “Não vou adiantar todas as mudanças, mas já conversei com a maioria, restam ainda dois ou três secretários que irei conversar nesta semana. Devo anunciar tudo até a próxima semana”, afirmou.

Possivelmente a pasta de Habitação e o Escritório de Planejamento serão fundidos. O prefeito confirmou que conversou com arquiteto e engenheiro sobre o interesse na função, mas não adiantou nomes.

Curumim novamente secretário

Uma das certezas na atual gestão é que o vereador André Barbosa (Curumim) foi eleito, mas aparentemente não vai atuar no legislativo. A exemplo do primeiro mandato, Curumim vai ser nomeado secretário. Esse vereador já ocupou a pasta de Descentralização e Comunicação e foi interino de Cultura por cerca de seis meses, podendo ocupar a chefia de gabinete que deverá ser unida à Secretaria de Governo, e terá diversas funções técnicas, administrativas e políticas.

O prefeito não confirmou o nome do vereador nessa pasta que será transformada em uma secretaria maior e mais importante, concentrando ainda a Zeladoria e possivelmente a Comunicação, além de outras atividades ligadas ao dia-a-dia da Prefeitura.

“As nomeações em sua maioria serão técnicas, mas também teremos perfis políticos”, afirmou. Embora não tenha associado o cargo ‘político’ à Curumim, é certo que o vereador tem influencia junto ao prefeito desde o inicio do governo, e chegou a ser protegido por Pardini quando ele publicou uma fake-news na véspera das eleições de 2018, uma foto de Fernando Cury com Dória, quando na verdade o deputado estava apoiando Márcio França (PSB), ex-vice governador de Geraldo Alckmin.

Lelo deverá ir para a Câmara

Confirmando esse convite, Curumim é diplomado no dia 18 em cerimônia na Câmara, posteriormente toma posse e pede licença. No mesmo ato dessa licença, o novo presidente do Legislativo (será eleito em 1º de Janeiro), convocaria o primeiro suplente do PSDB, o vereador Lelo Pagani, que segundo comentários na UNESP, também deve assumir função de assessoria na Reitoria, embora os ajustes ainda possam ser alterados.