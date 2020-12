Prefeitura de Marília inscreve até quinta-feira (10) para 88 vagas em cargos de todos os níveis

Oferta é para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Da Redação

A Prefeitura de Marília encerra nesta quinta-feira, 10 de dezembro, o prazo de inscrições para 3 concursos com 88 vagas. A oferta é para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.637 a R$ 5.647.

Os candidatos deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa varia de R$ 50,94 a R$ 114,48, de acordo com a carreira escolhida.

A Prefeitura oferece 58 vagas para cargos na área da educação, 15 para a área da saúde e 15 para a administração. As opções com mais oportunidades são 45 vagas para professor, 7 para atendente de escola, 7 para auxiliar de escrita, 4 para cirurgião dentista, 4 para auxiliar de desenvolvimento escolar, 3 para motorista e 3 para enfermeiro.

As provas serão aplicadas em três domingos: 21 e 28 de fevereiro e 7 de março, o que possibilita a inscrição para mais de uma opção, desde que a prova não seja aplicada na mesma data.

Os editais, com todas as informações sobre os certames, podem ser vistos no site da Vunesp. Outras informações podem ser obtidas no site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da mesma página.