Prefeitura pede agilidade à CPFL para demandas em iluminação pública

O Prefeito Mário Pardini se reuniu em seu gabinete nesta terça-feira, 8 de dezembro, com representantes da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, para cobrar da empresa solução a diversas reclamações recebidas pela administração municipal sobre lâmpadas queimadas em bairros da Cidade.

Participaram da reunião representando a CPFL Orzila Ortega, consultora de negócios, José Carlos Brizola Jr., gerente de operações de campo, Marcio Antônio Baebe, gerente de obras e manutenção, Marcelo Rodrigo da Silva e Guilherme Marques, coordenadores de operações de campo.

Como saldo da reunião, ficou decidida a solução de todas as demandas quanto a deficiência da iluminação pública no Município até o fim de dezembro. Em seguida, será iniciada pela CPFL uma ação de manutenção preventiva em todo o Parque de Iluminação da Cidade.

“As concessionárias que prestam serviço em nossa Cidade precisam cumprir com suas responsabilidades e nos ajudar a oferecer uma cidade melhor a população. Esperamos que até os últimos dias de dezembro todos os problemas de lâmpada queimada na Cidade, bem como outros de responsabilidade da CPFL sejam sanados”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A empresa informou que, devido às frequentes chuvas na região, reforçou suas equipes para a realização das manutenções referentes à iluminação pública no município de Botucatu. O plano de ação para regularizar todas as demandas solicitadas, inclusive com contratação de equipes adicionais, já está sendo conduzido e o trabalho das equipes acontece em horários que causem o menor transtorno possível à população.

A população deve solicitar o reparo da iluminação pública e outros serviços através do WhatsApp da CPFL (19) 3795-1705 ou do aplicativo CPFL Energia, disponível gratuitamente para Android e IOS.

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cpfl.android.autoatendimento