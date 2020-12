Sacae Watanabe recebe título de Cidadão Botucatuense nesta quinta-feira (10)

Sacae projetou, executou e manteve a Praça Brasil-Japão

Da Redação

Destinado a pessoas que contribuíram com o município, mas não nasceram aqui, o título de Cidadão Botucatuense é a mais alta honraria entregue pela Câmara Municipal. Nesta quinta-feira, 10 de dezembro, o empresário Sacae Watanabe será o homenageado da noite, num projeto de autoria do vereador Carreira.

Sacae nasceu em Braúna, comarca de Penápolis e desde pequeno participou das atividades da família, onde descobriu sua vocação em lidar com plantas. Em 1966 foi aprovado na segunda turma do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB), hoje Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu/UNESP. Graduado, tornou-se também professor e dedicou-se intensamente às múltiplas atividades da profissão. Criou e ainda hoje atua prestando consultorias e desenvolvendo projetos no Grupo Agroarte.

Sacae projetou, executou e manteve a Praça Brasil-Japão e o projeto de adoção de áreas verdes públicas de Botucatu sob a denominação de “A Praça é Nossa”. Em sua empresa social criou e mantém uma escola de educação ambiental no Recanto Ecológico e também colabora com entidades sociais como o Asilo, Apae, Casa das Meninas e Casa dos Meninos.

Em função da pandemia de covid-19, o acesso ao prédio será restrito ao núcleo familiar mais próximo. Mas a solenidade será transmitida ao vivo a partir das 19h30 pelo site da Câmara, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e canal 2 da Claro NET TV).