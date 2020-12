Shopping divulga horários especiais de fim de ano

Shopping ficará fechado apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Da Redação

O Shopping Botucatu organizou seus horários especiais de funcionamento para o final de ano. Durante todo este mês de dezembro, de segunda a sábado, as lojas, quiosques e praça de alimentação do shopping funcionam do meio-dia às 22 horas. Aos domingos e feriados, lojas e quiosques funcionam das 14 às 20 horas; enquanto a praça de alimentação do meio-dia às 20 horas.

O Shopping Botucatu ficará fechado apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nas datas que antecedem tais feriados, o empreendimento funcionará em horários especiais. Confira:

• Dia 24/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10 às 18 horas

• Dia 25/12: Fechado

• Dia 26/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 12 às 20 horas

• Dia 27/12: Lojas e quiosques funcionam das 14 às 20 horas / Praça de alimentação funciona das 12 às 20 horas

• De 28/12 a 30/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 12 às 22 horas

• Dia 31/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10 às 16 horas

• Dia 01/01/2021: Fechado

• Dia 02/01/2021: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 12 às 20 horas

Orientações

Vale lembrar que todos os frequentadores do shopping devem utilizar máscaras de proteção e álcool em gel. Não é permitida aglomeração. O empreendimento segue todas as normas de segurança em saúde orientadas pelas autoridades competentes.