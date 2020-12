Cumprimento de penalidade de suspensão da CNH é feito pelo portal e app do Poupatempo

Com o serviço online, o condutor inicia o cumprimento da penalidade sem precisar comparecer presencialmente

Da Redação

Para suprir uma demanda recorrente dos cidadãos, principalmente durante a pandemia do coronavírus, o Poupatempo e Detran.SP implantaram, nas plataformas digitais (www.poupatempo.sp.gov.br e app Poupatempo Digital), a opção para cumprimento de suspensão da Carteira Nacional de Trânsito (CNH). Com a novidade, os motoristas proibidos de dirigir poderão, a partir de agora, iniciar o processo para regularizar o documento, de forma mais simples, rápida e sem precisar sair de casa.

Com o serviço online, o condutor inicia o cumprimento da penalidade sem precisar comparecer presencialmente nas unidades do Poupatempo ou Detran.SP para a entrega da CNH. Após a solicitação nos canais digitais, o sistema faz o processamento do bloqueio no prontuário do condutor em até 12 horas, com a inclusão das datas de início e fim do cumprimento da penalidade.

Após o cumprimento da suspensão e a realização de curso e prova de reciclagem, o sistema desbloqueia automaticamente o prontuário do motorista. Se a CNH do condutor estiver válida, ele pode voltar a dirigir portando o mesmo documento. Caso tenha vencido, será necessário renovar a habilitação, de forma simplificada, também pelo portal ou aplicativo do Poupatempo.

“Temos uma série de serviços que não precisam mais ser realizados de forma presencial nas unidades do Poupatempo. A medida vem de encontro ao momento que estamos vivendo, reduzindo a demanda de pessoas dentro dos postos, mas principalmente desburocratiza os processos”, destaca Murilo Macedo, diretor da Prodesp. “O portal e app já somam mais de 90 serviços e todos possuem o mesmo padrão de qualidade e eficiência do tão reconhecido atendimento frente a frente com o atendente do Poupatempo”.

Para o Presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, sem dúvida essa é mais uma boa notícia para os motoristas, que agora podem resolver suas pendências de forma muito mais prática. “Estamos empenhados nesse processo de transformação digital do Detran.SP e a sinergia com o Poupatempo é um casamento perfeito”, reforça Neto.

Passo a Passo – Cumprimento da penalidade do direito de dirigir

O serviço está disponível no portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou aplicativo Poupatempo Digital. Para selecioná-lo, basta acessar o campo de “CNH”, depois “suspensão, cassação e reabilitação” e, por fim, clicar em “início de cumprimento da suspensão”. Para dar sequência, o cidadão precisará informar os dados pessoais como nome, CPF, e-mail, telefone e número da carteira de habilitação.

Suspensão da CNH

A suspensão acontece quando o motorista atinge 20 pontos ou mais de penalização dentro do período de um ano ou no caso de cometer alguma infração que por si só gere a suspensão da CNH. Assim que notificado sobre a suspensão, o motorista pode apresentar uma defesa em relação às multas que constam em seu nome. Se o pedido for indeferido ou caso a defesa não seja apresentada, o motorista terá sua carteira suspensa pelo período aplicado no processo administrativo.

O condutor deve acessar o portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou aplicativo Poupatempo Digital para selecionar a opção e dar início ao procedimento. Depois, ele deverá comparecer a um Centro de Formação de Condutores (CFCs/autoescolas) para realização do curso e prova de reciclagem.