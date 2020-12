Medicina é o curso mais concorrido no vestibular Unesp 2021; são 310 candidatos por vaga

As provas da Unesp serão aplicadas em 35 cidades, sendo 31 cidades paulistas e ainda em Brasília

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular 2021, com 80.474 inscritos. As três opções mais disputadas do exame são as mesmas da seleção para ingresso em 2020: Medicina, em Botucatu (310,7 candidatos por vaga); Psicologia – integral -, em Bauru (49,8); e Direito – matutino -, em Franca (43,8). As outras carreiras mais disputadas são, pela ordem: Ciências Biomédicas, em Botucatu (32,7); Medicina Veterinária, em Botucatu (30,9); Arquitetura e Urbanismo, em Bauru (29); Psicologia – noturno -, em Bauru (27,4); Ciência da Computação, em Bauru (24,4); Medicina Veterinária, em Jaboticabal (24,2); Enfermagem, em Botucatu (24,2); e Engenharia Química, em Araraquara (22,6).

A relação candidato/vaga completa pode ser conferida nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo Vestibular.

A Unesp publicará em breve as informações sobre os processos seletivos de ingresso pelas notas do Enem e pelo desempenho em Olimpíadas Científicas, ambos com inscrições gratuitas e sem obrigatoriedade de os candidatos estarem inscritos no Vestibular Unesp 2021.

As provas da Unesp serão aplicadas em 35 cidades, sendo 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). O exame será realizado em duas fases: primeira fase nos dias 30 e 31 de janeiro (candidatos de cursos de biológicas no primeiro dia e de exatas e humanidades, além dos treineiros, no dia 31) e segunda etapa em 28 de fevereiro (prova comum para todos os candidatos, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação).

As 7.630 vagas do Vestibular Unesp 2021 são para as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Mais informações:

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.