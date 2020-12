Cidade tem 245 casos confirmados de Covid-19

Da Redação

Pardinho registrou nesta quarta-feira, 9 de dezembro, a segunda morte por covid-19. Vítima é um homem de 77 anos que estava internado no Hospital Unimed, em Botucatu.

Informação foi confirmada pelo Poder Público local. Com isso, cidade passa a ter 245 casos confirmados do novo coronavírus, com uma pessoa internada e 40 em isolamento doméstico.

Estão recuperados da doença 202 pardinhenses.