Projeto da Unesp de Botucatu é semifinalista no Prêmio “Alimentação em Foco”

A Enactus Unesp-Botucatu foi uma das 15 semifinalistas da 6ª edição do Prêmio “Alimentação em Foco”, criado por Fundação Cargill e Enactus Brasil, com o objetivo de fomentar iniciativas que contemplem o tema alimentação, desde o produtor até o consumidor, considerando o uso da terra, a prosperidade do agricultor, o uso da água , a segurança alimentar e nutricional e o engajamento da comunidade.

O time Enactus Botucatu apresentou o projeto “Quintal Coletivo, uma plataforma que visa unir o produtor local e o consumidor final, tendo como objetivo dar visibilidade aos produtores do município de Botucatu, ajudando-os em temáticas como a ausência de um ponto fixo para venda e a facilitação da distribuição dos produtos, por meio de um sistema de delivery capaz de fomentar a cadeia de distribuição e diminuir a trajetória produto-consumidor. A proposta é trazer visibilidade ao pequeno produtor rural. Botucatu tem, atualmente, mais de 300 famílias produtoras, de acordo com dados do Censo Agropecuário de 2017.

O impacto que os membros da Enactus Botucatu visam gerar na sociedade estão contemplados em 4 esferas principais:

–Meio ambiente – diminuindo a emissão de gases do efeito estufa devido ao encurtamento do percurso produtor-consumidor, o que resultará numa distância menor a ser percorrida por veículos poluentes;

– Economia – movimentação da economia local, elevando o índice de desenvolvimento da cidade de Botucatu, além de proporcionar aos produtores mais autonomia e independência financeira;

–Saúde– garantia de produtos mais frescos, orgânicos, de qualidade, e com carga nutricional elevada;

–Relações sociais – proporcionando um maior contato entre produtor e consumidor, e aproveitando a praticidade oferecida pelo sistema delivery.

O projeto nasceu como forma de ampliar a conexão presencial entre consumidor e produtor, estimulando as pessoas a conhecerem histórias, além da troca de experiências, sorrisos e carinho. Porém, com o advento do COVID-19, as feiras não puderam mais ser realizadas. Para manter a proximidade já estabelecida, nasceu a ideia de estruturar uma feira online, prezando pelo consumo consciente e pelo prestígio ao produtor local.

Ana Carolina Basseto Trovão destaca suas expectativas com a nova cara do projeto: “Para mim, isso é tão animador, tão importante e empolgante! Isso tudo só foi possível pois a Isa Ebener e a Enactus Unesp Botucatu abraçaram esse projeto com todo amor e carinho para concretizar essa ideia. Sou grata por todo empenho, perseverança e competência e tenho certeza que vai dar certo”. Ela ainda destaca : “Poderemos inserir muito mais produtores, poderemos difundir ainda mais as ideias desse Quintal, e acima de tudo, poderemos incentivar o consumo de produtos locais com consciência, auxiliando na geração de renda para os nossos produtores. Essa transformação, com certeza para melhor, é irreversível e para o bem, para o coletivo.”

Com o edital da Cargill o time Enactus-Botucatu não só conseguiu uma bolsa-auxílio no valor de 3 mil reais para investir no projeto como também terá um mentor com conhecimento em gestão para auxiliar na maturidade e aceleração da ideia. Assim, o grupo espera que a proposta se amplie cada vez mais, trazendo conexão, desenvolvimento, consciência e aprendizados para todos os envolvidos.

O Prêmio

Pensando em novos aspectos do consumo alimentar e nos desafios que ainda ocorrem, a Fundação Cargill e a Enactus Brasil lançaram em 2020, a 6ª edição do Prêmio “Alimentação em Foco”. A iniciativa reafirma a postura das instituições em agir como agentes transformadoras em diferentes comunidades e causas, focando na promoção da alimentação segura, sustentável e acessível.

Entre 2008 e 2009 foi realizado um levantamento utilizando a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), módulo “Consumo Alimentar Individual”, financiado pelo Ministério da Saúde e conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento revelou que cerca de 61% da população brasileira apresentava um consumo excessivo de açúcar, 82% de gorduras saturadas e 68% um consumo insuficiente de fibras. Tais números demonstram que os habitantes do nosso país vem se alimentando de forma inadequada, preferindo opções mais calóricas e gordurosas a alimentos saudáveis como frutas, verduras, legumes e grãos.

Porém, no ano de 2018, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também fez um levantamento sobre os hábitos alimentares dos brasileiros – a pesquisa ouviu mais de 3 mil pessoas com mais de 16 anos em 12 regiões metropolitanas. Nesse levantamento, 8 a cada 10 pessoas afirmaram que se esforçam para ter uma alimentação saudável e 71% dos respondentes destacaram que têm preferência por produtos saudáveis e estão satisfeitos com sua alimentação.

Sobre a Enactus

A Enactus é uma organização presente em 37 países que engaja alunos de diferentes instituições de ensino, com apoio de professores e líderes de negócios, para desenvolver projetos de impacto social. A organização beneficia comunidades locais por meio de modelos de negócios sustentáveis e proporciona aos alunos o aprendizado na prática.

A rede Enactus possui mais de 200 professores e 2800 estudantes que desenvolvem 240 projetos ao redor de 21 estados brasileiros, impactando a vida de mais de 20.000 pessoas.

O Time Enactus Unesp Botucatu foi criado com o objetivo de gerar impacto social e promover o desenvolvimento sustentável junto a comunidades do município. Participam da equipe alunos dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Biomedicina, Nutrição e Zootecnia.

