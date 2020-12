Servidores municipais de Avaré recebem 13º nesta sexta-feira

Aproximadamente R$ 5 milhões serão injetados na economia local

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré disponibiliza na sexta-feira, 11, o remanescente do 13º salário do funcionalismo municipal. A primeira parcela é paga no mês seguinte ao aniversário do servidor.

O benefício representa a injeção de aproximadamente R$ 5 milhões na economia local durante as vendas de final de ano.

Bônus de Natal

O vale-alimentação no valor de R$ 250 será liberado na mesma data. Excepcionalmente neste mês, o benefício virá acrescido do bônus de Natal no valor de R$ 100, o que também vai representar um incremento para o comércio de Avaré.