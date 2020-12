Solidariedade: rapel busca arrecadar alimentos para a Associação Restaurar de São Pio X

Evento terá todos os protocolos de higiene e segurança, na Ponte da Indiana, das 8 as 15 horas

Da Redação

Neste domingo, 13 de dezembro, iniciativa busca unir a adrenalina do esporte com o sentimento de ajudar o próximo. Ocorre em Botucatu o Rapel Beneficente Brasil 2020, que arrecadará alimentos em prol da Associação Restaurar de São Pio X.

O evento, que seguirá todos os protocolos de higiene e segurança, ocorrerá na Ponte da Indiana (linha férrea), das 8 as 15 horas, aberto a todos (as) interessados (as) acima de 5 anos. Serão 25 metros de descida em uma das mais exuberantes paisagens de Botucatu.

As participações serão efetuadas mediante agendamento antecipado. Par isso, basta clicar aqui. Organização pede a doação de três quilos de alimentos não-perecíveis. Não serão fornecidos transporte ou alimentação.

O Rapel Beneficente Brasil é um programa da CBR (Confederação Brasileira de Rapel), onde as empresas/equipes confederadas a CBR, realizam em nível nacional e simultaneamente, no mês de dezembro, um evento de rapel para arrecadar alimentos que serão destinados a uma entidade de caridade.

“Em Botucatu estaremos destinando os alimentos para Associação Restaurar de São Pio X que tem um trabalho maravilho com idosos, crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, assegurando uma melhor qualidade de

vida e o pleno exercício da cidadania e garantia de direitos”, explica Alexandre Vicentin, um dos organizadores do evento.

Informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 98162-6776 ou (14) 99899-0784.

Site Rapel Beneficente Brasil

https://www.rapelbeneficente.ong.br/

https://www.rapelbeneficente.ong.br/index.php/o-evento

Associação Restaurar de São Pio X