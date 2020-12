Unesp moderniza e amplia lixeiras instaladas em Rubião Júnior

As antigas lixeiras apresentavam problemas, entre eles a baixa durabilidade

Da Redação

As lixeiras instaladas no câmpus da UNESP de Rubião Junior estão passando por reparos. As instalações deverão ser concluídas em janeiro de 2021, quando 120 lixeiras que serão distribuídas no Câmpus, com um investimento de melhora do serviço para os usuários da universidade no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).

As antigas lixeiras apresentavam problemas, entre eles a baixa durabilidade e má alocação dos pontos de coleta de lixo. No geral não possuíam nenhuma característica que facilitasse o trabalho na retirada e reposição das saco plásticos, sendo ergonomicamente inadequadas.

A instalação das novas lixeiras tem como principal objetivo a otimização da ergonomia do trabalho dos agentes de limpeza e sensibilização e educação dos usuários sobre o conceito de limpeza sanitária e estética, uma vez que podem trazer impactos positivos para a saúde da população. Além da instalação a Administração Geral iniciará também uma campanha de conscientização da comunidade para incentivar a utilização das lixeiras de forma consciente.