Rede Ebserh reabre contratação emergencial de profissionais de saúde

Fonoaudiólogos e médicos preencherão cadastro reserva; inscrições vão até o dia 14/12

Da Agência Educa Mais Brasil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reabriu o processo seletivo para contratação temporária de profissionais da área de saúde para atuarem no combate à pandemia. As inscrições foram abertas na segunda-feira, 7, e seguirão até o próximo dia 14.

São três processos seletivos emergenciais (PSE) com objetivo de construir um cadastro reserva de fonoaudiólogos e médicos em 12 especialidades. O novo processo seletivo tem como objetivo o preenchimento do cadastro reserva já zerado ou próximo de zerar e cuja necessidade de convocação pode existir, a depender da demanda dos hospitais.

Os editais dos três processos seletivos já estão disponíveis para consulta aqui, aqui e aqui. As vagas são destinadas a determinadas unidades da rede Ebserh e os contratados deverão atuar com a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19, para a complementação da força de trabalho nos Hospitais Universitários Federais da rede Ebserh, visando o atendimento à população no combate à pandemia.

O cadastro reserva será formado por profissionais de fonoaudiologia e medicina nas seguintes especialidades médicas:

Pediatria

Ginecologia e Obstetrícia

Medicina do Trabalho

Plantonista

Clínica Médica

Medicina de Emergência

Anestesiologia

Radiologia

Diagnóstico por Imagem

Pneumologia

Infectologia

Nefrologia

Medicina Intensiva