Covid-19: Brasil passa das 180 mil mortes desde início da pandemia

Já o número de pessoas infectadas acumulado foi para 6.836.227

Da Agência Brasil

Desde o início da pandemia, mais de 180 mil pessoas morreram no Brasil devido ao novo coronavírus. Com 672 novas vidas perdidas acrescidas às estatísticas do Ministério da Saúde em 24 horas desde o boletim de ontem (10), o total de óbitos chegou a 180.437. A pasta ainda investiga se a morte de 2.296 pessoas foi por covid-19.