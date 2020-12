Professora da Unesp de Botucatu compõe Conselho Regional de Segurança Alimentar

Flávia Aranha foi eleita para compor uma cadeira neste órgão durante o biênio 2020/2022

Da Redação

No último dia 25 de novembro aconteceu a assembleia regional virtual para o processo de seleção de membros para o Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSANS) de Sorocaba. A Profa. Dra. Flávia Queiroga Aranha, nutricionista e docente do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, foi eleita para compor uma cadeira do poder público neste referido órgão durante o biênio 2020/2022.

Os Conselhos Regionais são instâncias descentralizadas e participativas integrantes da estrutura organizacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo (CONSEA/SP), com representação governamental e de organizações da sociedade civil que possuam atividades relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Em todo o Estado de São Paulo são 16 conselhos de Segurança Alimentar. Botucatu faz parte do CRSANS de Sorocaba, formado por 79 municípios. A composição de cada um destes conselhos podem chegar a 18 membros: dois terços da Sociedade Civil e um terço ligado ao Poder Público.

Atribuições dos membros do CRSANS

Compilar diagnóstico da Insegurança Alimentar e Nutricional da região;• Acompanhar ações/eventos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em sua região;• Auxiliar o Consea/SP na criação de conselhos municipais;• Apoiar, articular e organizar junto com o Consea/SP a conferência regional de SAN;• Propor ações e medidas relativas à educação alimentar e nutricional na região;• Acompanhar a implementação das propostas e demandas solicitadas pelo Consea/SP no âmbito de sua região.