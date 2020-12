Projeto estabelece que gênero é igual ao sexo biológico ao nascer

Na Câmara, tramitam propostas com entendimento oposto ao pretendido

Da Agência Câmara

O Projeto de Lei 2578/20 determina que o gênero dos indivíduos seja baseado no sexo biológico ao nascer e nas características sexuais primárias e cromossômicas – definidas no texto como “aquelas que o indivíduo possui no momento de seu nascimento”.

Apresentada pelos deputados Filipe Barros (PSL-PR) Major Fabiana (PSL-RJ) , a proposta está em análise na Câmara dos Deputados. “O projeto pretende dar clareza às discussões sobre o assunto e segurança aos legisladores quando usarem o termo gênero em suas ações legislativas, de modo que seus textos não tenham o significado deturpado”, afirmam.