Região do Cedro e Jardim Aeroporto ganha nova área de lazer

Expectativa é que o local esteja pronto no primeiro semestre de 2021

Da Redação

As obras de uma nova área de lazer já começaram na Alameda dos Colibris. O espaço atenderá moradores tanto do Residencial Cedro, quanto do Jardim Aeroporto e outros bairros dessa região.

Resposta a uma demanda antiga da população, o novo equipamento será composto por calçamento intertravado e drenante, academia ao ar livre, playground, bancos, lixeiras, uma quadra esportiva de areia, além de equipamentos de acessibilidade e paisagismo.

“Estamos levando este importante equipamento de lazer e entretenimento a região do Cedro e do Jardim Aeroporto, demanda que há alguns anos já nos era solicitada. É mais um espaço para nossas crianças se divertirem, crescerem de forma saudável, e também para os adultos que quiserem ter hábitos mais saudáveis através da academia ao ar livre”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa da administração municipal é que o local esteja pronto e disponível para a população já no primeiro semestre de 2021.