Sacae Watanabe recebe título de “Cidadão Botucatuense”

Sacae projetou, executou e manteve a Praça Brasil-Japão

Da Redação

O mais novo cidadão botucatuense, Sacae Watanabe, foi homenageado na Câmara na noite desta quinta-feira, 10 de dezembro. Por causa da pandemia de Covid-19, a cerimônia foi restrita à presença dos familiares mais próximos.

O vereador Carreira, autor do projeto que concedeu a mais alta honraria ao empresário, teve o auxílio da vereadora Jamila na condução dos trabalhos, que foram acompanhados presencialmente pelos vereadores Abelardo e Rose Ielo.

A biografia do homenageado justifica o título recebido. Nas palavras de sua filha Cristiane, Sacae está “em cada jardim que ele plantou na cidade”. Há mais de cinquenta anos, o “homem das flores” escolheu Botucatu para semear seus sonhos. Cultivou trabalho, colheu frutos e afetos e definitivamente fincou raízes na cidade dos bons ares. Agora aqui segue plantado oficialmente como cidadão botucatuense.

Sacae nasceu em Braúna, comarca de Penápolis e desde pequeno participou das atividades da família, onde descobriu sua vocação em lidar com plantas. Em 1966 foi aprovado na segunda turma do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB), hoje Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu/UNESP. Graduado, tornou-se também professor e dedicou-se intensamente às múltiplas atividades da profissão. Criou e ainda hoje atua prestando consultorias e desenvolvendo projetos no Grupo Agroarte.

Sacae projetou, executou e manteve a Praça Brasil-Japão e o projeto de adoção de áreas verdes públicas de Botucatu sob a denominação de “A Praça é Nossa”. Em sua empresa social criou e mantém uma escola de educação ambiental no Recanto Ecológico e também colabora com entidades sociais como o Asilo, Apae, Casa das Meninas e Casa dos Meninos. Watanabe integra a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu no biênio 2019/2021.