Canil Municipal passa por obras de revitalização e ampliação

Começaram as obras de revitalização e ampliação do Canil Municipal. O prédio, que fica ao lado da antiga Garagem Municipal, receberá ampla adequação para oferecer melhor qualidade ao atendimento dos animais recolhidos na Cidade.

A atual estrutura receberá a implantação de um gatil com ambulatório, baias para animais agressivos e até um centro cirúrgico. Toda a parte elétrica e de refrigeração será refeita, e os animais também terão uma área maior, com mais conforto durante a estadia no Canil.

Nos últimos 4 anos, a Prefeitura de Botucatu castrou mais de 6,5 mil animais domésticos e outros 1,7 mil receberam microchips, utilizados na identificação de cães e gatos perdidos e até mesmo abandonados.

A previsão é de que a obra esteja finalizada no segundo semestre de 2021.