“Pasta de Café” vence Desafio Empreenda Botucatu 2020

Em 10 de dezembro, último dia da 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação, promovida pelo Parque Tecnológico Botucatu em formato totalmente online, aconteceu a apresentação (pitchs) e premiação dos projetos mais pontuados participantes do Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores 2020.

O evento teve início com a apresentação, por meio de vídeos previamente gravados, de 9 projetos por meio de pitchs. As ideias foram acompanhadas por uma banca examinadora que, em seguida, escolheu os três vencedores.A seleção foi feita segundo critérios de inovação, potencial mercadológico, geração de valor e viabilidade técnica.

Os trabalhos foram avaliados pelos seguintes profissionais: Denise Fecchio (Faculdade de Medicina da Unesp – câmpus Botucatu), Thiago André Carreo Costa (Universidade Federal de Jataí – UFJ e coordenador da Incubadora Beetech), Maria Jussara Viersa (Sebrae/Botucatu), Dimas Baracat (Faculdade Unibr), Marco Luque (Faculdade Galileu) e Celso Joaquim Jr (diretor da Fatec Botucatu).

Vencedor foi o projeto “Pasta de Café”, de autoria de Guilherme de Paula Notari. O trabalho foi avaliado com nota final 70.71. A segunda colocação ficou com o trabalho “O Cubo”, de Thiago Candido Pareschi Soares (nota final 64.43) e a terceira iniciativa melhor pontuada foi “Anest&Cia”, de Daniel Caldeira Pereira Simões (nota final 5757).

Premiação

Os três primeiros colocados no Desafio Empreenda Botucatu 2020 receberam: troféus, seis meses de pré-incubação oferecidos pelo Parque Tecnológico Botucatu e empresa Visão Company, além de bolsa integral, por 1 ano, de acesso aos 80 cursos da empresa QI Cursos.

Sobre o Desafio Empreenda

O Desafio Empreenda é uma iniciativa do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (NEI), programa do Parque Tecnológico Botucatu, em parceria com a Fatec Botucatu e Agência Inova Paula Souza, com o objetivo de promover o empreendedorismo e a inovação em nossa região. Desde setembro, autores 20 projetos se envolveram em encontros e oficinas de capacitação para validação de suas ideias de negócios.

Participam da ação estudantes de instituições públicas e privadas, além de pessoas com espírito empreendedor.

A metodologia utilizada é da Escola de Inovadores, gerenciada pela INOVA CPS, do Centro Paula Souza. A Fatec Botucatu é responsável pela aplicação dos conteúdos e coordenação das atividades.

Após inscrição de 32 ideias de negócio e fase de seleção, 20 potenciais empreendedores receberam capacitações para o desenvolvimento e lapidação de seus respectivos projetos dentro do Desafio Empreenda Botucatu 2020.