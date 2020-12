São Manuel: Prefeitura monitora populares com covid-19 em quarentena doméstica

São Manuel tem 546 casos confirmados de covid-19, com 16 pessoas em quarentena domiciliar

Da Redação

Uma equipe especial, constituída pela GCM de São Manuel em conjunto com a Diretoria Municipal de Saúde, batizada de operação “Guardiã”, tem realizado visitas frequentes, em horários alternados, nas residências de todas as pessoas com casos confirmados da COVID -19 e que estão em fase de recuperação, para que realmente seja cumprido o isolamento social.

Na última segunda-feira, (7), as equipes da GCM e Saúde fizeram visitas as pessoas confirmadas e suspeitas com o coronavírus no Município, realizando o acompanhamento do estado de saúde de todas elas e, reforçando ainda, sobre a necessidade de permanecerem em isolamento social.

As equipes também fizeram o alerta que caso constatem descumprimento da quarentena, será elaborado boletim de ocorrência e encaminhado a Policia Civil, para instauração de inquérito policial sobre crime contra a saúde pública.

São Manuel tem 546 casos confirmados de covid-19, com 16 pessoas em quarentena domiciliar. Al[em disso, duas pessoas positivas para a doença estão internadas em hospitais. O município ainda contabilizou 12 mortes e 496 recuperados.