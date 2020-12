Sistema Prever entrega Kombi reformada para entidade de Botucatu

Valor total estimado dos consertos e reformas gira em torno de R$ 5 mil

Da Redação

Dando sequência às ações sociais, o Sistema Prever entregou nesta sexta-feira, (11), o veículo totalmente reformado. Objetivo é que elas possam ter um transporte seguro e agradável.

A ação contou com o apoio de colaboradores do Sistema Prever e empresas parceiras, que participaram de uma transformação do único veículo de apoio da Instituição Pérola Negra. O valor total estimado dos consertos e reformas gira em torno de R$ 5 mil reais.

Em outubro 2020, o Sistema Prever promoveu a Campanha de dia das Crianças nas redes sociais, e o público indicou uma Instituição para ganhar os prêmios, a instituição escolhida foi Pérola Negra que no mesmo mês recebeu lanches de uma rede de fast food e agora no mês de dezembro ganhou outro presente: a reforma de uma Kombi que faz o transporte das crianças.

Segundo Maria Aparecida dos Santos- coordenadora da Associação Pérola Negra, “o veículo estava parado desde agosto, devido a problemas mecânicos.” Entre os reparos estão troca da caixa de direção, eixo, ponta de eixo, rodízio dos pneus, alinhamento, balanceamento e muito mais.

A entidade Pérola Negra está localizada no bairro Jardim Marajoara em Botucatu e atende aproximadamente 80 crianças, de 4 a 12 anos, desde 2009. No local, as crianças recebem almoço, lanche da tarde e participam de atividades como karatê, Taekwondo, futebol feminino e masculino, coral, balé, entre outros.

Segundo Murilo Panhozzi, diretor do Sistema Prever, o processo de escolha da instituição foi criterioso e com ajuda do público. “Avaliamos o trabalho social que a instituição realiza”, declara. Em 2020, o sistema prever também está realizando a Campanha 2020 vai melhor, 20 mil reais você pode ganhar, para os associados do Sistema Prever.

Para que o momento possa ser lembrado com muita alegria, durante a entrega do veículo, que ocorreu nesta sexta feira, (11), a equipe do Sistema Prever também promoveu um passeio com as crianças.

Maria Aparecida dos Santos, coordenadora da Associação Pérola Negra, aponta que: “Ações como do Sistema Prever têm uma grande importância para toda a sociedade, agregando muitos valores para os que participam e colaboram. Para a instituição Pérola Negra essa ação contribuiu para qualidade no atendimento da instituição, pois, buscamos e levamos as crianças com a Kombi, o concerto e a reforma ajudou muito.”

Murilo Panhozzi, diretor do Sistema Prever, destaca: “É um prazer imensurável poder proporcionar às crianças um transporte de qualidade, poder ofertar a transformação de um veículo que ajuda no trabalho da instituição. Certamente se torna um dia especial, tanto para elas como para quem ajuda a realizar essa ação. É um momento cheio de alegria, diversão, atenção e também excelente para resgatar o nosso espírito de solidariedade, que é a melhor forma de expressar o nosso amor ao próximo.”