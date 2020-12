Botucatu: mulher denuncia agressões e ameaças sofridas pelo ex-companheiro

Caso ocorreu no Centro de Botucatu, onde vítima apresentou hematomas e teve veículo danificado

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a um caso de agressão e ameaças contra uma mulher na tarde deste sábado, 12 de dezembro, em Botucatu, por seu ex-companheiro. O fato ocorreu na região central da Cidade, onde a vítima procurou a guarnição para denunciar a violência.

Conforme informado pela GCM, a mulher, de 25 anos, procurou os agentes municipais enquanto estavam em patrulhamento pela Rua Amando de Barros, dizendo que foi ameaçada pelo ex-companheiro, de 35 anos. Apresentou marcas e hematomas pelo corpo, bem como relatou que seu carro tinha sido danificado pelo mesmo.

Com as características do acusado, foi realizado patrulhamento por diversas ruas do Centro. O homem foi encontrado na Avenida Floriano Peixoto. Feita a abordagem, confessou ter ocorrido desentendimento com a vítima, que teria resultado nas agressões.

A vítima foi encaminhada até o Pronto Socorro Adulto para cuidados médicos e liberada. Já o acusado de agressão levado ao Plantão Policial, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência por Violência Doméstica, Ameaça, Lesão Corporal e Dano. O homem está no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga, onde está à disposição da Justiça.