Comércio de Botucatu funciona até as 17 horas neste domingo (13)

Da Redação

As lojas do comércio de Botucatu atendem neste domingo, 13 de dezembro, das 9 às 17 horas, conforme programação do horário especial definido pelos Sindicatos do Comércio Varejista (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários).

Devido à pandemia de covid-19, algumas precauções foram adotadas, respeitando as limitações impostas pelo Plano SP de flexibilização da economia. Botucatu está na Fase 3 (Amarela), onde a ocupação máxima é limitada a 40% da capacidade do local. O horário de permissão foi ampliado ontem pelo governo estadual e está permitido até doze horas. É exigida adoção dos protocolos geral e setorial específico.

A partir de segunda-feira, 14 de dezembro, as lojas atenderão das 9 as 22 horas. Horário foi definido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu e Região (Sincomércio) junto com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários).

As lojas abrirão as portas neste novo horário nos seguintes dias: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 de dezembro. Nos dias 12, 19, 24, 26 e 31 de dezembro, o funcionamento ocorrerá das 9 as 17 horas, mesmo período nos domingos de 13 e 20 de dezembro. No dia 27 não haverá funcionamento do comércio, bem como em 25 de dezembro (Natal).

A cobrança de estacionamento rotativo nos principais corredores comerciais (Rua Amando de Barros, Rua Curuzu, Rua João Passos, Rua Major Matheus e vias paralelas) seguirá o cronograma normal, sendo das 9 as 18 horas de segunda a sexta-feira, e das 9 as 17 horas aos sábados.