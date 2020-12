Ocupação de leitos UTI Covid-19 no Hospital das Clínicas sobe para 83%

Com isso, 20 das 24 vagas estão em uso

Da Redação

Neste domingo, 13 de dezembro, a taxa de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusiva para Covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) subiu para 83%.

Os dados são fornecidos pela própria unidade, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, 20 das 24 vagas estão em uso. Este é o maior valor registrado desde 7 de dezembro, quando a taxa era de 75% e manter-se estável durante toda a semana.

Quanto a ocupação de leitos em enfermaria, o total é de 21 vagas em uso do total de 100 disponíveis. O HCFMB atende a municípios da região do Polo Cuesta e do Vale do Jurumirim.

Botucatu possui 3551 casos registrados de Covid-19 desde o início da Pandemia. Ocorreram 56 mortes e 3328 pessoas se recuperaram da doença.