Câmara de Botucatu vota nome de rua e alteração em recursos para o Terceiro Setor

A Câmara Municipal de Botucatu vota nesta segunda-feira, 14 de dezembro, dois projetos de lei, sendo um na Sessão Ordinária e outro na Extraordinária. Devido à pandemia de covid-19, as deliberações ocorrem de maneira remota. Os trabalhos legislativos começam pontualmente às 20 horas.

A primeira proposta a ser analisada está na Sessão Ordinária, com o Projeto de Lei Nº 80/2020 – de iniciativa do vereador Izaias Colino (PSL) que denomina de “Gabriel Borges Teofilo” a “Rua 27” localizada no loteamento Vida Nova Botucatu, no Distrito de Rubião Júnior.”

Já na Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar Nº 15/2020 – de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei nº 6.207/2020 (LOA /2021), visando readequações nas naturezas de despesas voltadas a transferência de recursos ao 3º Setor, em atendimento às alterações promovidas pelo TCE/SP no Plano de Contas Contábil para 2021.