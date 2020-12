Inscrições para Vestibulinho das Etecs para 2021 são prorrogadas

Ingresso será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial

Da Redação

O prazo de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foi prorrogado até a próxima quinta-feira (17), às 15 horas. Os interessados em concorrer a uma vaga para estudar nas Etecs no primeiro semestre de 2021 devem fazer a inscrição exclusivamente no site do Vestibulinho. O valor da taxa é de R$ 19. O ingresso será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online).

Este Vestibulinho oferece 86.149 vagas distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

As Etecs vão disponibilizar computadores aos candidatos com dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição no processo seletivo. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção definidas no Protocolo Sanitário Institucional do CPS.