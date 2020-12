Morre o prefeito de Pardinho, Dito Rocha, vítima de covid-19

O político tinha 79 anos e estava internado desde o início da semana passada

Da Redação

O prefeito de Pardinho, Benedito da Rocha Camargo Júnior, morreu nesta segunda-feira, 14 de dezembro, após dias lutando contra a covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura local. O político tinha 79 anos e estava internado desde o início da semana passada na terapia intensiva do Hospital Sênior de Pinheiros. Ele apresentou piora do quadro de saúde nas últimas horas.

Dito Rocha era uma das figuras políticas mais conhecidas da região. Estava em seu sexto mandato como prefeito de Pardinho, onde construiu sua carreira.

Em nota oficial, o Poder Público pardinhense frisou que Rocha deixa “um legado de trabalho e compromisso com o povo, fazendo de Pardinho uma cidade cada vez melhor”.

O político será sepultado nesta terça-feira, 15 de dezembro, no Cemitério Municipal de Pardinho, conforme obituário divulgado pelo Sistema Prever. Devido às normas sanitárias vigentes, em casos de covid-19 os ritos fúnebres são breves e restritos.

Quem assumirá o cargo pelos próximos 27 dias será Célio de Barros, o Celião. Dito Rocha não concorreu à reeleição este ano por já estar em seu segundo mandato consecutivo.

Repercussão

A morte do Rocha causou diversas reações de populares e mesmo de políticos. Em Botucatu, o prefeito Mário Pardini decretou nesta segunda-feira, 14, luto oficial no município por 3 dias.

Em sua página no Facebook, postou que “O Dito esteve com a gente na maior conquista da história dessa Cidade. Teve papel fundamental nas tratativas da Represa do Rio Pardo. Poucos sabem, mas essa construção seria inviável sem o aval dele. Doou sua vida para governar por tanto tempo o querido povo da Cidade de Pardinho. Foi professor de tantos prefeitos, liderança estadual que nunca deixou de lado a vontade de ajudar quem mais precisava. Mais uma perda irreparável por essa doença que só nos causa dor!”