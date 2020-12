Período de inscrição para o Enem PPL foi prorrogado

Procedimento deve ser feito agora até o dia 18 de dezembro

Da Agência Educa Mais Brasil

As inscrições para edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) foram prorrogadas. Até o dia 18 de dezembro, os responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional ou socioeducativa devem realizar o procedimento, através do sistema do programa.

As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A aplicação ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da Federação.

A segurança e o sigilo da aplicação do exame dentro dos locais de prova indicados são de responsabilidade das unidades prisionais. Além disso, precisam ter um espaço físico adequado para a aplicação do exame – ambiente escolar coberto, silencioso, com iluminação, mesas e cadeiras em condições para a realização do exame.

Participantes com idade a partir de 18 anos poderão utilizar o desempenho nas provas como forma de ingresso ao ensino superior, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Já os menores de 18 anos, que fazem a prova com o intuito de conhecer a avaliação e não possuem ensino médio completo — “treineiros” —, só poderão utilizar os resultados individuais no exame para autoavaliação de conhecimentos.

*Com informações do Inep