Botucatu: motorista denuncia radar “escondido” na Castelinho, que contraria resolução do Conselho Nacional de Trânsito

Do Leia Notícias

Um motorista flagrou, na manhã desta terça-feira,15, radar móvel, na Rodovia Professor João Hypolito Martins, próximo ao km 12 Sul, em Botucatu, sem sinalização do sistema.

De acordo com a resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), desde o dia 1º de novembro, todas as vias monitoradas deverão ter placas sinalizando a existência do controle eletrônico de velocidade. As autoridades de trânsito também deverão divulgar, na internet, detalhes de todos os trechos fiscalizados. O Contran proíbe radares fixos e móveis escondidos.