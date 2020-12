Empreendedores de Botucatu recebem homenagem na Times Square, em Nova York

Campanha fez o nome de 219 cidades brasileiras brilharem nos painéis digitais da Nasdaq

Da Redação

No sábado, 12, a homenagem da Stone aos micros e pequenos empreendedores brasileiros foi destaque em uma das praças mais famosas do mundo, a Times Square, em Nova York. A campanha “Negócios são motores de sonhos” fez o nome de 219 cidades brasileiras brilharem nos painéis digitais da Nasdaq.

“Essa é a homenagem da Stone à Botucatu e todos os empreendedores que dedicam seu tempo, energia e fé investindo na região. É sempre importante lembrar do papel de cada micro e pequeno negócio do Brasil que, juntos, constroem 30% do PIB brasileiro”, comenta Alessandra Giner, head de Marketing e Relações com Clientes da Stone.

A Stone nasceu há oito anos com o objetivo de empoderar o pequeno e médio empreendedor brasileiro e se orgulha de ter como foco a proximidade de seus clientes, onde quer que eles estejam. “Escolhemos a maioria das cidades que não são capitais brasileiras, mas são tão importantes quanto, para estampar a ação e reforçar a mensagem que já transmitimos no nosso dia a dia de que toda cidade tem sua parte de contribuição no PIB brasileiro”, finaliza Alessandra