Solicitação de segunda via do RG pode ser feita por canais digitais

Quem precisa emitir a segunda via do RG já pode usar os meios digitais para obter o documento sem precisar comparecer ao atendimento presencial. Pelos totens de autoatendimento do Poupatempo ou no aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil, o cidadão pode solicitar uma nova Carteira de Identidade com conforto e segurança, sem necessidade de aguardar disponibilidade de agendamento nos postos para emissão.

Os totens estão disponíveis em estações do metrô e da CPTM, shoppings centers, supermercados, e unidades do Descomplica SP, por exemplo, durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Para informações sobre os endereços, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br e clicar na opção Locais de Atendimento.

Já o aplicativo RG Digital SP está disponível para ser baixado gratuitamente no celular, tanto na Google Play quanto na App Store. Com tecnologia de reconhecimento facial, o app permite ainda que a identidade virtual seja baixada e armazenada no aparelho celular.

Desde seu lançamento, em agosto deste ano, o aplicativo da Polícia Civil contabiliza cerca de 870 mil downloads e quase 310 mil RGs armazenados em aparelhos celulares. O documento é válido em todo território nacional.

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, a empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo trabalha para oferecer cada vez mais serviços online, com a mesma qualidade e segurança dos atendimentos presenciais. “Já são mais de 90 opções disponíveis pelos canais digitais do Poupatempo, incluindo o portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e o aplicativo Poupatempo Digital. Só nos totens, é possível solicitar mais de 40 serviços, como segunda via e CNH definitiva, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, pesquisa de débitos e restrições de veículos, serviços eleitorais, da Sabesp, Habitação, Procon, entre tantos outros”, explica.

Segunda via do RG

Para solicitar a segunda via do RG de forma digital, o cidadão precisa ter 16 anos ou mais e possuir um RG anterior emitido após agosto de 2014 no Estado de São Paulo, que tenha um QR Code, o que garante que as informações já estão no Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (Abis) da Polícia Civil.

Nos totens do Poupatempo, o pagamento da taxa de emissão pode ser feito em cartão de débito bancário, durante a solicitação do documento, e o cidadão tem a opção de receber o novo RG em casa, pelos Correios.

Pelo aplicativo da Polícia Civil, o cidadão recebe as orientações para pagamento no e-mail cadastrado e a retirada do RG físico ocorre após 10 dias úteis, no local escolhido pelo usuário durante a solicitação online.

“É importante lembrar que o RG não tem prazo de validade definido por lei. Porém, muitas instituições acabam solicitando um documento atualizado como medida de segurança, para prevenir fraudes”, conclui o diretor da Prodesp, Murilo Macedo.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Prodesp. Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo, ampliou a quantidade de serviços online, oferecendo um vasto leque para que os cidadãos possam concluir seus atendimentos de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade.