Acidente no pedágio da Rondon, em Botucatu, fere criança de 9 anos

Criança de 9 anos foi encaminhada ao Hospital das Clínicas

Da Redação

Um acidente na noite deste sábado, 19 de dezembro, feriu uma criança e interditou a praça de pedágio de Botucatu na Rodovia Marechal Rondon.

O fato ocorreu por volta das 19h30 na pista São Paulo/interior. Segundo a concessionária que administra a rodovia, um Honda FIT colidiu na traseira de um Renault Kwid, que fazia o pagamento da tarifa.

O impacto provocou danos severos em ambos veículos, sendo que quatro pessoas saíram feridas, duas em cada carro. Uma criança de nove anos, que estava no Renault, precisou ser removida para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

Por causa do acidente a praça de pedágio precisou ser interditada por alguns minutos para a remoção dos veículos.

Condutora do Honda FIT foi encaminhada ao Plantão Policial para apurar as causas do acidente.