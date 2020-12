Bairros de Botucatu ficam sem energia elétrica após chuva

Quedas de energia têm se tornado frequentes em Botucatu

Da Redação

Diversas regiões de Botucatu apresentaram oscilação de energia elétrica no início da noite deste sábado, 19 de dezembro, após a chuva que caiu sobre a cidade.

Alguns moradores do Recreio do Havaí, Rio Bonito, Vila Jardim, Jardim Palos Verdes e Rubião Junior, enfrentaram quedas de energia e ficaram as escuras.

Moradores da colônia existente na Fazenda Experimental do Lageado também relataram problemas. A situação tem ocorrido durante toda a semana. Um residente disse que na terça-feira ficaram por mais de 14 horas sem eletricidade.

Também ontem, a colônia e outras partes do Lageado teriam ficado sem energia das 14 as 18 horas. E neste sábado, a situação voltou a ocorrer, logo após o início da chuva.