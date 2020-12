Botucatu registra mais de 50 casos de covid-19 em 24 horas

A covid-19 matou 56 botucatuenses desde o começo da pandemia, em março

Da Redação

Na sexta-feira, 18 de dezembro, Botucatu registrou 3729 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Segundo boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, houve o incremento de 52 botucatuenses nas estatísticas oficiais, já que o total acumulado nas 24 horas anteriores era de 3677.

Ainda no boletim, há quinze pessoas internadas em serviços de saúde para tratamento. No entanto, o número de botucatuenses em quarentena doméstica caiu de 139, em 17 de dezembro, para 114. Com isso, o total de recuperados do novo coronavírus passou de 2469 para 3544.

O índice de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) continua estável, sendo de 83% no Hospital das Clínicas de Botucatu, com 20 de 24 vagas em uso, e de 30% na rede privada, que concentra dez espaços destinados exclusivamente ao tratamento da doença.

A covid-19 matou 56 botucatuenses desde o começo da pandemia, em março.