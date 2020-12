Câmara Municipal concede título de Botucatuense Emérito ao ex-prefeito João Cury

Cury foi prefeito de Botucatu de 2009 a 2016

Da Redação

Na tarde desta sexta-feira, 18 de dezembro, o ex-prefeito João Cury Neto recebeu das mãos do vereador Izaias Colino o título de Botucatuense Emérito, destinado a pessoas nascidas aqui e que tenham prestado relevantes serviços ao município. Cury foi prefeito de Botucatu de 2009 a 2016.

João é o segundo dos cinco filhos de Erotildes e Antonio Jamil Cury e neto de João e Chafia Cury, imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil no início da década de 1930. É advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas e especialista em Direito Tributário pela Universidade de Bologna – Itália. Casado com a advogada Rachel Ferronato Cury é pai de Manuela e Vitor.

Em 2008, disputando sua primeira eleição, sagrou-se prefeito de Botucatu, com 34.551 votos e, em 2012 foi reconduzido ao cargo, com uma votação ainda mais expressiva: 38.779 votos. Pautou seu governo pela implantação de políticas públicas mais humanizadas e ampliação dos investimentos em áreas sociais como Saúde e Educação. Colocou em andamento, também, o que para a época foi um arrojado plano de construir 4.262 moradias populares.

Sua gestão foi marcada, ainda, pela conquista da primeira Pinacoteca fora da capital, do primeiro Poupatempo Ambiental do estado, pela reorganização da estrutura administrativa e valorização dos servidores públicos municipais com a implantação de ampla reforma administrativa e por ter captado o maior volume de recursos extraorçamentários da história do município. Os cerca de R$ 1 bilhão permitiram a execução de um abrangente conjunto de obras em todas as áreas de governo e acabaram projetando-o no cenário político.

Assim, em janeiro de 2017, foi convidado pelo então Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para assumir a presidência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), instituição responsável por viabilizar a execução das políticas educacionais definidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ali, João implantou e geriu programas, projetos e ações destinados a garantir o bom funcionamento, o crescimento e o aprimoramento da rede pública estadual de ensino. Foi secretário de Educação do estado e do município de São Paulo. Atualmente é secretário executivo da Prefeitura de São Paulo e presidente do Conselho de Administração da SPcine e presidente do Conselho Municipal de Conservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do município de São Paulo.