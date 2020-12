Comércio de Botucatu entra em sua última semana de horário estendido; lojas vão até as 17 horas neste domingo (20)

Devido à pandemia de covid-19, algumas precauções foram adotadas

Da Redação

O comércio de Botucatu funciona neste domingo, 20 de dezembro, das 9 as 17 horas, conforme estabelecido pelo Sincomércio e Sincomerciários, entidades representativas do setor no município. O horário estendido contempla programação de vendas para o final de ano.

Durante a próxima semana, as lojas terão horário estabelecido das 9 as 22 horas, de segunda a quarta-feira, 24 de dezembro, onde será adotado o funcionamento das 9 as 17 horas. No dia de Natal, 25 de dezembro (sexta-feira), não haverá atividade comercial. As lojas reabrirão no dia 26, das 9 as 17 horas e no domingo, 27, não ocorrerá a abertura dos estabelecimentos.

No dia 31 de dezembro o comércio atenderá das 9 as 17 horas. Estes horários não contemplam o Shopping Botucatu e nem os supermercados, que possuem convenções diferentes.

Devido à pandemia de covid-19, algumas precauções foram adotadas, respeitando as limitações impostas pelo Plano SP de flexibilização da economia. Botucatu está na Fase 3 (Amarela), onde a ocupação máxima é limitada a 40% da capacidade do local. As lojas podem funcionar em até 12 horas, conforme decreto estadual e são obrigadas a adotar protocolos geral e setorial específico.

A cobrança de estacionamento rotativo nos principais corredores comerciais (Rua Amando de Barros, Rua Curuzu, Rua João Passos, Rua Major Matheus e vias paralelas) seguirá o cronograma normal, sendo das 9 as 18 horas de segunda a sexta-feira, e das 9 as 17 horas aos sábados.