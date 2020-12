Botucatu: chuva ocorrida no sábado derruba muro e causa interdição de calçada nas proximidades do Portal das Cruzes

Defesa Civil de Botucatu interditou o local

Da Redação

A chuva que caiu sobre Botucatu na noite de sábado, 19 de dezembro, causou diversos danos e transtornos em Botucatu, como a queda de árvores e falta de energia elétrica em diversos bairros. Não houve nenhuma pessoa ferida em decorrência da precipitação pluviométrica.

Outro estrago considerável ocorreu na Rua Fernando Prestes, nas proximidades do cemitério Portal das Cruzes. O muro que separava um terreno à via pública cedeu completamente, devido à infiltração de água na base. Não havia construção no local e parte da calçada também foi afetada. A Defesa Civil de Botucatu interditou o local.

No terreno é possível ver a erosão causada pela água e pedaços de blocos de tijolos.

Veja as fotos na galeria:

Leia mais: