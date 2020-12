Botucatu tem a 57ª morte por covid-19

vítima é um homem de 60 anos

Da Redação

Neste domingo, 20 de dezembro, Botucatu teve a confirmação de seu 57° óbito provocado pela Covid-19. A informação foi divulgada pelo Hospital das Clínicas (HCFMB).

A vítima é um homem de 60 anos. Não foi informado se o mesmo estava internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nem o tempo em que esteve sob cuidados médicos.

Botucatu tem 3745 casos registrados de Covid-19 desde o início da Pandemia, com 3544 pessoas recuperadas. No entanto, 12 botucatuenses estão internados em hospitais para tratamento do novo coronavírus. Outras 132 estão em quarentena domiciliar.