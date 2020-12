Giannazi cede cadeira em comissão que analisará caso de importunação sexual contra Isa Penna na Alesp

“Esse caso deflagrou uma situação que as trabalhadoras vivem muito no ambiente de trabalho. A gente vive muito no transporte público, de você ser xavecada na rua, o ‘fiu fiu’… Mudou muito, mas ainda tem muito. Senti que veio uma mudança pela luta coletiva das mulheres e os homens tiveram que se perceber responsáveis pela situação. Eu quero fazer essa ponte para que os homens parem com essa cumplicidade machista e se coloquem nas situações.”

Na manhã de sexta-feira (18), Isa disse que ocupar um cargo político no Brasil é uma experiência extremamente violenta para as mulheres.

“Em primeiro lugar, [me senti] violada, as minhas prerrogativas enquanto deputada. Enquanto mulher, não é a primeira vez que passo isso. A experiência no parlamento é muito machista, muito violenta. A experiência na política para as mulheres, ela é muito violenta”, disse Isa em entrevista ao Bom Dia São Paulo.

Cury e Penna discursam em plenário

Na noite de quinta-feira (17), após a divulgação dos vídeos, os dois deputados discursaram sobre o caso no plenário da Alesp. Isa Penna disse que a situação demonstra a “violência política e institucional contra as mulheres”. “O caso que a gente vive não é isolado. A gente vê a violência política e institucional contra as mulheres o tempo todo. O que dá direito de alguém encostar numa parte íntima do meu corpo? Meu peito é íntimo. É o meu corpo. Eu estou aqui pedindo pelo direito de ficar de pé e conversar com o presidente da Assembleia sem ser assediada”, afirmou Isa Penna.

No plenário, o deputado Cury pediu desculpas por “abraçar” a colega. Ele negou que houve assédio ou importunação sexual. “Em primeiro lugar, gostaria de frisar a todos, principalmente às mulheres que estão aqui, que não houve, de forma alguma, da minha parte, a tentativa de assédio, importunação sexual ou qualquer outra coisa ou qualquer outro nome semelhante a esse. Eu nunca fiz isso na minha vida toda”, disse.

“Mas se a deputada Isa Penna se sentiu ofendida com o abraço que eu lhe dei, eu peço, de início, desculpa por isso. Desculpa se eu a constrangi. Desculpa se eu tentei, como faço com diversas colegas aqui, de abraçar e estar próximo. Se com esse gesto eu a constrangi e ela se sentiu ofendida, peço desculpas”, completou.

Em outro momento do discurso, Cury disse que sua chefe de gabinete é mulher e está acostumado a abraçar e beijar suas colegas de trabalho.

“Meu comportamento com a deputada Isa Penna é o comportamento que tenho com cada um dos deputados aqui. Com os colegas deputados, as colegas deputadas, com os assessores e com as assessoras, com a Polícia Militar femininas aqui. De cumprimentar, de abraçar, de beijar, de estar junto. A minha chefe de gabinete é uma mulher. Eu tenho assessoras mulheres aqui, no escritório em Botucatu. Quantas câmeras tem aqui na Assembleia Legislativa? Estava na frente do presidente. Pelo amor de Deus. Eu não fiz nada disso. Não fiz nada de errado. O que eu fiz foi abraçar.” Importunação sexual