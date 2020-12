Governo do Estado realiza pesquisa com a população sobre os principais atrativos turísticos

Pesquisa, feita pela Secretaria de Turismo do Estado com apoio de entidades do setor e dos municípios

Da Redação

Moradores de 169 dos 210 municípios turísticos do Estado já responderam à pesquisa “Como você vê o turismo da região onde mora?”. Mais de 5.500 formulários online já foram preenchidos.

A pesquisa, feita pela Secretaria de Turismo do Estado com apoio de entidades do setor e dos departamentos municipais de turismo, visa traçar o perfil socioeconômico dos moradores; aprofundar a percepção sobre os impactos do fluxo turístico e saber a expectativa do desenvolvimento local pelos próximos dez anos.

No “top 5” das cidades com maior participação estão Ubatuba, Garça, Araraquara, Marília e Tupã. “Ao opinar, por meio da pesquisa, os moradores estão contribuindo para o desenvolvimento local”, lembra o secretário de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz.

Além da imprensa, os municípios estão usando na mobilização os grupos de WhatsApp e o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo e das Associações Comerciais. A pesquisa estará disponível até 8 de janeiro e pode ser acessada pelo site da Secretaria de Turismo do Estado ou no link: https://forms.gle/8MPTjVFY6zw8u4xL6.