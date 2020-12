Motorista na contramão bate de frente em Uber com passageiros na Castelinho em Botucatu

Passageiros do Uber tiveram ferimentos leves

Do Leia Notícias

Um grave acidente de trânsito foi registrado na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, próximo do Supermercado Confiança, por volta das 21h do sábado (19), em Botucatu.

De acordo com o relato de uma das vítimas, ele e sua esposa estavam voltando do Shopping Botucatu sentido Centro da cidade, com um Uber Renault/Sandero.

Quando se aproximavam da rotatória, foram atingidos por um outro veículo na contramão de direção com os faróis apagados.

Os passageiros do Uber tiveram ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram liberados para casa.

Já o motorista que ocasionou o acidente, foi socorrido em estado grave e passou por cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde atual.