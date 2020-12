4ª edição do Ilumina HC presta homenagem a quem trabalha na linha de frente da pandemia de covid-19

Por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi realizado em sistema drive-thru

Da Redação

Faltando poucos dias para o Natal, a noite de terça-feira, 22, foi marcada por um clima de esperança e amor: o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou o IV Ilumina HC, evento com o objetivo de celebrar a proximidade do final do ano e valorizar a nossa capacidade de superação, reanimando a esperança por dias melhores.

Inicialmente prevista para a última quinta-feira, 17, a realização do evento precisou ser adiada por motivos relacionados à parte técnica, alheios à vontade do Hospital. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi realizado em sistema drive-thru, respeitando todos os protocolos sanitários vigentes, e também foi transmitido na íntegra pela internet.

A fachada do prédio principal do Hospital, por meio de um show de luzes, contou a história vivida por todos nós em 2020, utilizando um dos recursos mais modernos da atualidade: a projeção mapeada, que permite projetar diversos conteúdos nos mais variados espaços. Cerca de 12 carros entraram por sessão para acompanhar a apresentação recebendo, na saída e com toda a segurança, uma lembrança especial do Papai Noel.

Nenhum recurso público destinado ao HC foi utilizado para a realização deste evento. O Ilumina HC é feito com o apoio voluntário de diversos parceiros.