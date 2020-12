Bauru não seguirá determinações do Plano São Paulo no feriado de natal

Equipes de fiscalização serão redobradas durante o feriado

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria de Saúde informa que não seguirá a determinação do Estado de São Paulo de estabelecimento da fase vermelha para o feriado de natal, no qual só poderiam funcionar os serviços essenciais nos dias 25, 26 e 27 de dezembro. A medida do Estado foi anunciada na coletiva de imprensa do Governador do Estado de São Paulo, na última segunda-feira (22).

Inicialmente o Comitê Gestor de Enfrentamento a Covid-19, conforme reunião da última terça-feira (22), iria seguir as determinações do estado. Mas após novas reuniões e reavaliações na tarde desta quarta-feira (23), com base em dados epidemiológicos atualizados do município, a Secretaria Municipal de Saúde entende que não há a necessidade de retrocesso do município para a fase vermelha, posto que os dados epidemiológicos não estão alarmantes neste momento.

Conforme determinado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sérgio Henrique Antonio, as equipes de fiscalização serão redobradas durante o feriado, e o Comitê Gestor de Enfrentamento a Covid-19 deverá permanecer em plantão permanente, podendo o município retroceder para a fase vermelha a qualquer momento.

Além disso, o Comitê irá se reunir diariamente para fazer a avaliação dos dados epidemiológicos e taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19. Desta forma, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro os estabelecimentos e atividades continuam a funcionar conforme Decreto Municipal vigente.

De acordo com a determinação estadual a mesma regra valeria para o feriado de ano novo, entre os dias 01 e 03 de janeiro. Mas a Secretaria de Saúde informa que a decisão para estas datas caberá a nova gestão.

Dados Epidemiológicos

O município de Bauru no dia 22 de dezembro de 2020 apresentava 20.031 casos confirmados de Covid-19 com 288 óbitos e 75.717 notificações. A taxa de incidência, atualmente é de 5.316/100.000 habitantes, a de mortalidade 76,4/100.000 habitantes e de letalidade 1,4%. Apresenta ainda que média móvel de novos casos diários está em 87,4 e a média móvel de óbitos com 0,6 novo/dia.

A Secretaria informa ainda, que Bauru registra 1.517 casos ativos e apresenta taxas negativas de crescimento para novos casos e óbitos, com uma taxa reprodutiva (Rt) de 0,9 indicando provável controle da transmissão. Na data de 23 de dezembro de 2020, a taxa de ocupação de leitos na região é de 68% e na cidade de Bauru de 61%.

Dessa forma, apesar da atual taxa de isolamento social ser de 36%, os dados epidemiológicos não indicam, nesse momento, a necessidade de ampliação das medidas de restrição. Assim, o Comitê Gestor de Enfrentamento a COVID-19, se manifesta favorável a manutenção da fase amarela na cidade de Bauru.