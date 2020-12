Decoração em vias públicas coloca Avaré no clima de Natal

Ruas do centro e de outros pontos da cidade receberam conjuntos decorativos

Da Redação

Manter acesa a magia do Natal e das festividades de final de ano mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do Natal Iluminado, projeto executado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Ruas do centro e de outros pontos da cidade receberam conjuntos decorativos. São pingentes de estrelas, laços com sinos, arabescos e estrelas com arabescos. O objetivo é deixar a cidade no clima das festividades de final de ano. A Estância Turística de Avaré é polo para dezenas de municípios da região.

Atração

Um dos pontos altos é a árvore de Natal gigante instalada no Largo São João. Com 14 metros de altura por 7 metros de diâmetro, a estrutura desponta como símbolo de esperança num dos principais pontos turísticos do centro histórico.

O uso de máscara continua obrigatório. A utilização de álcool em gel e a adoção dos demais protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias também estão mantidos.