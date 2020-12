Fernando Cury pode ser expulso do Cidadania em até 15 dias após apresentar defesa

Previsão é de que a apuração na Alesp tenha início dia 7 de janeiro

Do UOL

Reunião do Conselho de Ética do Cidadania instaurou na noite de ontem procedimento apuratório contra o deputado estadual Fernando Cury, flagrado em vídeos assediando a deputada Isa Penna dentro da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na quinta-feira passada (17).

Mariete de Paiva Souza foi eleita relatora da representação assinada por Roberto Freire e Arnaldo Jardim, respectivamente presidentes do partido e do diretório estadual paulista. O colegiado do Cidadania é formado por nove titulares e três suplentes, sendo Mariete a única mulher.

“Ele terá prazo de até oito dias úteis para apresentar a defesa, a serem contados a partir do recebimento da notificação, que será enviada tanto para o endereço físico quanto para os endereços eletrônicos de Cury”, diz o Cidadania em nota. Cury terá até o dia 4 de janeiro para se defender. O relatório final deve ser apresentado até dia 10.

“A Comissão de Ética terá, então, 15 dias úteis para analisar o relatório, que será, posteriormente, submetido ao Diretório Nacional, já que o caso foi considerado, conforme o presidente do colegiado, Alisson Micoski, tema de relevância nacional. A próxima reunião remota está prevista para o dia 4 de janeiro, prazo final para Cury apresentar a defesa”, acrescenta o partido.

Roberto Freire afirmou ontem à reportagem: “Agora é com o Conselho de Ética. Eu não quero nem saber o que estão fazendo porque, no final, sou eu quem vai julgar e aplicar a punição que lhe couber, sendo a mais dura a expulsão.” A Comissão de Ética da Alesp também atingiu o quórum necessário para investigar o deputado Cury. A previsão é de que a apuração na Casa tenha início dia 7 de janeiro.