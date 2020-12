Itaí cria feriado em homenagem às vitimas de acidente que matou 42 pessoas em rodovia

A colisão ocorreu no quilômetro 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. Segundo a polícia, este foi o maior acidente do ano nas rodovias do estado de São Paulo e o maior em número de mortes em 22 anos.

O projeto de lei da Prefeitura, aprovado pela Câmara dos Vereadores, foi publicado nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial do município.

“Sem dúvida, esse foi o dia mais triste da história de Itaí. A criação do feriado é uma maneira de manter viva em nossa memória esses trabalhadores itaienses e, de forma pública e oficialmente, manifestar solidariedade às famílias enlutadas”, diz o prefeito Thiago Michelin (Republicanos), de Itaí.

Segundo o prefeito de Itaí, a ideia do governo também era de criar um monumento na cidade em homenagem às vítimas. “Não iria dar tempo de eu terminar, pois é preciso fazer uma licitação. Não tocamos adiante isso por não ter tempo para continuar a construção dele”. O projeto foi arquivado, pois Michelin foi derrotado na eleição municipal de 15 de novembro.

A Polícia Civil ouviu no dia 3 de dezembro os donos das empresas onde trabalhavam as vítimas do acidente. O grupo saía diariamente de Itaí, onde morava, para trabalhar na empresa Stattus Jeans Indústria e Comércio, em Taguaí.

Segundo a polícia, esta investigação é paralela à que apura como foi o acidente e verifica sobre a possível responsabilidade das fábricas de Taguaí no transporte dos funcionários.

Camila Rosa Alves, delegada titular da Polícia Civil de Taquarituba (SP), é responsável pela investigação e diz que, além da Stattus Jeans Indústria e Comércio Ltda, outras empresas que funcionam no mesmo barracão também tinham funcionários entre as vítimas da tragédia.

Ainda conforme a polícia, os empresários ouvidos negaram a relação jurídica entre as fábricas e a empresa Star Fretamento e Locação Eireli – EPP, a dona do ônibus envolvido no acidente e que não tinha autorização para operar, segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Mais empresários devem ser ouvidos pela polícia nos próximos dias.