Barco vira no Rio Bonito e adolescente está desaparecido

Embarcação tinha quatro pessoas a bordo

Do Leia Notícias

Apesar de alertas e campanhas de cuidados pelo não afogamento, principalmente nesta época de final de ano, o Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado após um barco, com 4 pessoas, ter virado nas águas do Rio Tietê, no Rio Bonito, no final da tarde desta quinta-feira, 24.

De acordo com informações iniciais, os outros integrantes do barco teria visto o jovem, de cerca de 17 anos, se afogar, mas não conseguiram salvá-lo.

Em função do horário, pela falta de luminosidade, as buscas realizadas pela equipe do Corpo de Bombeiros terão início na manhã desta sexta-feira, 25.

Não há informação das identidades das pessoas envolvidas no acidente.