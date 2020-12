Botucatu: vereadora Alessandra testa positivo para Covid-19

Do Leia Notícias

A vereadora reeleita em Botucatu, Alessandra Lucchesi (PSDB), testou positivo para Covid-19. De acordo com outros vereadores e funcionários da Câmara, a própria vereadora confirmou a informação, que teria testado positivo para a doença na segunda-feira, 21, em um exame particular.

A reportagem tentou contato com a vereadora Alessandra, para saber seu estado de saúde, mas até o momento não obteve resposta.

O caso da vereadora Alessandra ter testado positivo para Covid-19 na última segunda-feira, 21, causa preocupação em outro grande grupo de pessoas.

De acordo com o infectologista chefe do hospital das Clínicas de Botucatu, Dr. Alexandre Naime Barbosa, o tempo entre a pessoa ser infectada e começar a apresentar os primeiros sintomas de infecção por coronavírus é de, em média, 5 dias.

Desta forma, todas pessoas que tiveram contato com a vereadora nesse período anterior a segunda-feira, 21, devem ficar em isolamento por 14 dias.

Na sexta-feira, 18, Alessandra Lucchesi participou da Diplomação dos Eleitos na Eleição deste ano. Apesar de um distanciamento de “uma cadeira” entre os presentes, ela esteve no mesmo ambiente – fechado, o prédio da Câmara Municipal, com o Prefeito Mário Pardini, seu vice, André Peres (que já contraiu a doença durante o período eleitoral e ficou internado), os outros 10 vereadores eleitos de Botucatu, além de prefeitos, vices e vereadores eleitos de Itatinga e Pardinho, assim como funcionários da Câmara Municipal.

Ainda neste dia, já sem distanciamento, os 11 vereadores eleitos de Botucatu se uniram para tirar uma foto, que foi divulgada aos veículos de comunicação. “Todas as pessoas que tiveram contato com a vereadora precisam fazer o isolamento por 15 dias, para que não haja o risco do contágio da Covid-19 para outras pessoas. Isso é muito sério e importante”, explicou Dr. Alexandre Naime Barbosa.

De acordo com a Assessoria da Câmara de Botucatu, todos os vereadores eleitos (com exceção da vereadora Alessandra Lucchesi, que já estava em isolamento) fizeram o teste de Covid-19 no dia 23 e o resultado de todos teria dado negativo.