Shopping confirma que seguirá determinação estadual e não abrirá nos feriados

Período vale de 25 a 27 de dezembro e de 1° a 3 de janeiro

Da Redação

O Shopping Botucatu confirmou nesta tarde que seguirá a determinação do governo estadual que colocou todas as regiões na Fase 1 (Vermelha) do Plano SP de flexibilização.

Com isso, o empreendimento estará fechado de 25 a 27 de dezembro e de 1° a 3 de janeiro de 2021.

O posicionamento do shopping é oficial, tendo em vista comentários que circularam por Botucatu de que haveria a abertura das lojas em descumprimento ao decreto estadual.